Em café com evangélicos, Jorginho Mello presta contas com leis contra 'doutrinação ideológica' Encontro reuniu 450 pastores na Casa D'Agronômica e faz parte de prestação de contas das ações do governo Jorginho Mello nos dois primeiros... ND Mais|Do R7 05/03/2025 - 18h31 (Atualizado em 05/03/2025 - 18h31 )

Não é apenas aos prefeitos que o governador Jorginho Mello (PL) está prestando contas das ações do governo nos dois primeiros anos do mandato. Na manhã desta quarta-feira (5), ele recebeu lideranças do segmento evangélico para um encontro na Casa d’Agronômica.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as ações do governador e o encontro com os evangélicos!

