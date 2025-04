Em celebração ao centenário, Criciúma prepara livro de registros da cidade ao longo das décadas Livro contará com fotos que contam um pouco da história dos 100 anos de emancipação Político-administrativa do município ND Mais|Do R7 02/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 02/04/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em comemoração aos 100 anos de emancipação político-administrativa de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, celebrados no dia 4 de novembro de 2025, a Administração Pública, por meio da Fundação Cultural do município, montou uma comissão para organizar as diversas ações alusivas ao Centenário. Visando reverenciar a história do município e celebrar suas vitórias, um livro de registros será elaborado para as comemorações.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como o centenário da cidade está sendo celebrado com um livro de registros que resgata as memórias de Criciúma! saiba mais

Leia Mais em ND Mais:

Aniversário de Camboriú segue com diversas atrações; veja programação

O que se sabe sobre o avião da Latam que saiu da pista em Chapecó

Blumenauenses aparecem entre os que mais devem gastar na Páscoa, aponta pesquisa