Em dia de corte nas contas, suspeita de bomba eleva tensão na Esplanada dos Ministérios Suspeita de bomba no Ministério do Desenvolvimento Social, em Brasília, eleva tensão na Esplanada ND Mais|Do R7 23/05/2025 - 06h16 (Atualizado em 23/05/2025 - 06h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Em meio a uma tarde agitada na área econômica, com a divulgação de um contingenciamento de R$ 31,3 bi no Orçamento da União de 2025, anunciado pelos ministros da Fazenda e Planejamento, Brasília vive um clima adicional de tensão com uma suspeita de bomba no Ministério do Desenvolvimento Social.

Para mais detalhes sobre essa situação tensa, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

O Grupo Armação inicia a nova temporada da peça teatral “A Cantora Careca” nesta sexta-feira

Jovem de SC cria filtro inédito contra microplásticos e ganha bolsa para estudar na China

‘Careca do INSS’ tenta proibir uso do apelido, mas Justiça nega pedido