Em dia de fuga de detento em Florianópolis, Jorginho Mello inicia desativação da penitenciária Governador de Santa Catarina anunciou que o processo já iniciou e será concluído até 2026; infraestrutura precária, fuga de detentos... ND Mais|Do R7 31/01/2025 - 02h25 (Atualizado em 31/01/2025 - 02h25 )

O governador Jorginho Mello (PL) anunciou nesta quinta-feira (30) que o processo de desativação da Penitenciária de Florianópolis, localizado na Agronômica, já foi iniciado. Segundo o governador, a retirada do presídio do local será concluída em 2026 como parte de um pacote de reformulação no sistema penal de Santa Catarina.

Para saber mais sobre essa importante mudança no sistema prisional, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

