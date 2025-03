Em domingo de sol e calor, 15 mil pessoas participaram do desfile de 174 anos de Joinville O desfile contou com a participação de 105 pelotões e a abertura ficou por conta da banda do 62° Batalhão de Infantaria

ND Mais|Do R7 10/03/2025 - 16h07

