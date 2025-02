Em emergência por desabastecimento de água, Guaramirim pode receber ajuda de Jaraguá do Sul Representantes das duas cidades se reuniram para discutir ações; desabastecimento de água é desafio para Guaramirim, que sofre com... ND Mais|Do R7 17/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 17/02/2025 - 15h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cidade de Guaramirim, no Norte de Santa Catarina, tem enfrentado uma situação crítica por conta da alta demanda e registra desabastecimento de água em diferentes bairros desde o começo do ano. Em emergência desde a última sexta-feira (14), representantes do município se reuniram com uma equipe da Samae de Jaraguá do Sul para discutir uma parceria que ajude a minimizar o problema.

Para mais detalhes sobre essa situação e as possíveis soluções, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Seis mortes por afogamento marcam o final de semana em Santa Catarina

Jovem é preso após invadir casa, ficar nu e se masturbar em Criciúma

Ônibus de transporte coletivo se envolve em acidente com ferido em Chapecó; ‘Sol ofuscou’