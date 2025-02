Em Itajaí, Jorginho dá partida nas melhorias do Gigantão das Avenidas e trevo da Antônio Heil Governador Jorginho Mello esteve em Itajaí nesta quinta-feira (23), e deu partida nas melhorias do estádio Gigantão das Avenidas e... ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 16h46 (Atualizado em 24/01/2025 - 16h46 ) twitter

Quem vive no Litoral Norte de Santa Catarina sabe que o trevo de acesso à rodovia Antônio Heil é uma dor de cabeça para motoristas que precisam passar pelo local frequentemente. No entanto, a situação incômoda está com os dias contados. O Governo do Estado, Jorginho Mello (PL), está investindo em infraestrutura com as obras de ligação entre a SC-486 (Antônio Heil) e a BR-101, um projeto estratégico para impulsionar a mobilidade urbana e o desenvolvimento na região.

Para mais detalhes sobre essas importantes melhorias, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

