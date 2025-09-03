Em jogo com três expulsões, JEC Futsal vence o Corinthians pela Liga Nacional
No dia do aniversário do clube paulista, JEC Futsal “estragou” a festa com gol no minuto final e vitória fora de casa
O mesmo placar pelo terceiro ano consecutivo. O JEC Futsal manteve a sequência e venceu o Corinthians na noite desta segunda-feira (1º) por 3 a 2, resultado que garantiu a terceira vitória consecutiva na Liga Nacional. Dieguinho, Pedro Rei e Neto marcaram para o Tricolor em jogo com três expulsões e grave lesão de Henrique.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante jogo!
