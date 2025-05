Em leilão milionário, Florianópolis abre concessão de praça Pio 12 e estacionamento por 35 anos O lance inicial para assumir a concessão é R$ 1,394 milhão; estacionamento fica localizado no subsolo da praça Pio 12 ND Mais|Do R7 26/05/2025 - 19h16 (Atualizado em 26/05/2025 - 19h16 ) twitter

Estacionar no Centro de Florianópolis é um desafio enorme nos últimos anos. Além da falta de vagas, a inoperância do estacionamento rotativo tornou a busca por vagas uma missão inglória. A boa notícia é que, nesta semana, a Prefeitura de Florianópolis lança a concessão, por pregão, de um estacionamento com mais de 3 mil metros quadrados e aproximadamente 200 vagas.

