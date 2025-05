Em Londres, Wagner Moura leva Cannes e celebra feito histórico para o Brasil Durante videochamada com o diretor Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura expressa desejo de ter celebrado vitória presencialmente ND Mais|Do R7 25/05/2025 - 09h56 (Atualizado em 25/05/2025 - 09h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Apesar de não estar presente no evento, Wagner Moura celebrou a premiação de Melhor Ator pelo Festival de Cannes, um dos eventos mais consagrados do cinema, durante uma coletiva de imprensa, por meio de uma videochamada. O reconhecimento do festival francês veio por seu papel no filme “O Agente Secreto”.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa conquista histórica para o cinema brasileiro!

Leia Mais em ND Mais:

Aquecimento global pode ampliar alcance de fungos letais que atacam pulmão, coração e cérebro

Atlético After e Bela Vista empatam no jogo de ida da final da Copa InterLigas

Resultado da Quina 6738, 24/05: confira os números sorteados