Em média, nove postes são atingidos por acidentes todos os dias em SC; veja ranking de cidades Somente em 2024 foram 3.206 postes atingidos da Celesc que precisaram de troca; a cidade de Joinville lidera o ranking com 218 acidentes... ND Mais|Do R7 03/04/2025 - 10h46 (Atualizado em 03/04/2025 - 10h46 )

A cada dia, uma média de nove postes são atingidos por veículos em Santa Catarina. Os dados foram levantados pela Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) a pedido do Grupo ND. No ano passado foram 3.206 postes que precisaram de troca ou manutenção após ser avariado em abalroamentos, popularmente conhecidas como batidas ou colisões. Um crescimento de 2,89% em comparação com o ano anterior quando foram registrados 3.116 acidentes.

Para mais detalhes sobre esse assunto e o ranking das cidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

