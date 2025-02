Em noite de samba e disputa acirrada, Berbigão do Boca elege Bruna Barbie como nova rainha Grande festa no Mercado Público marcou a coroação da majestade Bruna Barbie da Costa Heleno e da nova Cidadã do Samba, Vivian Silva... ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 05h06 (Atualizado em 07/02/2025 - 05h06 ) twitter

O clima de Carnaval já tomou conta de Florianópolis, e a folia foi garantida na noite desta quinta-feira (6) com a escolha da Rainha do Berbigão do Boca 2025. O concurso, realizado no vão central do Mercado Público, reuniu foliões animados e torcidas fervorosas para prestigiar as nove candidatas que disputaram o título.

Não perca a chance de saber todos os detalhes dessa festa incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

