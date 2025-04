Em novas imagens, ginásio que pode custar até R$ 40 milhões ‘ganha vida’ em Joinville Para viabilizar a obra, a administração municipal lançou um edital para receber estudos de parceria público-privada ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 09h25 (Atualizado em 07/04/2025 - 09h25 ) twitter

Mais fotos do novo ginásio que deve ser construído em Joinville, no Norte catarinense, foram divulgadas pela prefeitura. Com custo estimado entre R$ 30 e R$ 40 milhões, a estrutura projeta comportar 5 mil espectadores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre este projeto que promete transformar o cenário esportivo da cidade!

