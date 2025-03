Em plena crise mundial do ovo, Criciúma recebe o Rei do Ovo do Brasil para uma palestra O bilionário da Forbes, Ricardo Farias, o Rei do Ovo no país, aterrissa seu jato em Criciúma para uma palestra na ACIC ND Mais|Do R7 20/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 20/03/2025 - 13h06 ) twitter

Não será das mais fracas, não, a festiva cerimônia de posse da nova diretoria da ACIC, a poderosa entidade empresarial do Sul de Santa Catarina, que terá como presidente o empresário e magnata Frank Hobold, CEO da maior indústria de avicultura do país, com sede em Criciúma. Frank assume a entidade ao lado de um timaço de novos nomes do empresariado criciumense. Entre os convidados para a posse está o maior produtor de ovos do país, o bilionário Ricardo Tata Farias, que tem sua digital e raiz criciumense.

