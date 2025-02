Em pleno verão, apenas 1 em cada 4 ônibus tem ar-condicionado nas principais cidades de SC Levantamento realizado pelo ND Mais mostra que climatização na frota do transporte público varia de 0% até 100% nos municípios de Joinville... ND Mais|Do R7 17/02/2025 - 09h26 (Atualizado em 17/02/2025 - 09h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A forte onda de calor que atinge o país e intensifica as temperaturas do verão escancara um problema que atinge boa parte da população: a falta de climatização no transporte público. Nas principais cidades de Santa Catarina, a situação é alarmante. Levantamento realizado pelo ND Mais mostra que os ônibus com ar-condicionado são apenas 25,7% da frota com pouco mais de 1200 veículos, nas seis principais cidades do estado.

Para entender melhor essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Relíquias da Catedral Metropolitana de Florianópolis serão restauradas pelo Instituto Histórico

Aprovados para cargos administrativos no concurso da Educação podem escolher vagas em SC

Elida Feltrin e Douglas Dalló reunem em jantar a nata do “high society” de Criciúma