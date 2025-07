Em SC, neto de 11 anos vira ‘professor’ e inspira avó na alfabetização Tânia Regina acompanha seu neto, Pedro Henrique, no processo de alfabetização; o professor João Flores, também pratica a leitura com... ND Mais|Do R7 26/07/2025 - 21h57 (Atualizado em 26/07/2025 - 21h57 ) twitter

Tânia Regina Machado tem 59 anos e trabalha com serviços gerais de limpeza. Aluna da EJA (Educação de Jovens e Adultos), ela já aprendeu a escrever, mas ainda enfrenta dificuldades com a leitura. O incentivo, no entanto, vem de dentro de casa, das páginas lidas pelo neto Pedro Henrique, de 11 anos, que a acompanha nesse processo de alfabetização.

