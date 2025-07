Em vídeo viral, funcionário tropeça em gato e cai com dois cães no colo em pet shop em SC Queda no pet shop de Joinville viralizou nas redes com quase 20 milhões de visualizações e milhares de comentários bem-humorados

ND Mais|Do R7 15/07/2025 - 04h56 (Atualizado em 15/07/2025 - 04h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share