Embarcação naufraga e é resgatada na Barra da Lagoa, em Florianópolis Grupamento de Busca e Salvamento retirou embarcação na manhã desta terça-feira (28); causas do incidente são desconhecidas ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 17h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 17h27 )

Uma embarcação naufragada foi removida do canal da Barra da Lagoa, em Florianópolis, na manhã desta terça-feira (28). O GBS (Grupamento de Busca e Salvamento) foi acionado para a resolução do incidente que não teve vítimas.

Saiba mais sobre este incidente e suas repercussões no site do nosso parceiro ND Mais.

