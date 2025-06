Emboscada em Brusque: membros de facção são condenados por matar homem e jogar corpo em rio Membros de facção foram condenados a penas entre 25 e 35 anos de prisão e não poderão recorrer em liberdade ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 07h36 (Atualizado em 24/06/2025 - 07h36 ) twitter

Cinco membros de facção criminosa foram condenados pela morte de um homem em Brusque, ocorrida em 2023. A audiência que condenou os réus iniciou na última quarta-feira (18) e só terminou na madrugada de quinta (19). Todos foram condenados a penas entre 25 e 35 anos de prisão por homicídio qualificado – motivo torpe, emprego de meio cruel e que impossibilitou a defesa da vítima -, ocultação de cadáver e participação em organização criminosa armada. Nenhum poderá recorrer em liberdade.

