'Empolgados': apostador de SC ganha mais de R$ 300 mil após cravar 15 números na Lotofácil Sortudo de Guaramirim ganhou o principal prêmio do concurso 3393; outras três apostas da região acertaram 14 números ND Mais|Do R7 19/05/2025 - 23h15 (Atualizado em 19/05/2025 - 23h15 )

Um sortudo de Guaramirim, no Norte catarinense, levou a bolada de R$ 372.701,15 no concurso 3393 da Lotofácil, sorteado na última sexta-feira (16). O apostador, que fez seu jogo na Casa Lotérica Amizade, acertou os 15 números necessários e dividiu o prêmio igualmente com três vencedores de João Pessoa (PB) e São Paulo (SP).

Para mais detalhes sobre essa incrível vitória, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

