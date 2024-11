Empreendedores de Joinville têm nova oportunidade com curso de inteligência artificial Iniciativa do Join.Cubo, o curso sobre Inteligência Artificial tem parte das vagas para quem não participa do projeto

ND Mais|Do R7 21/10/2024 - 09h08 (Atualizado em 21/10/2024 - 09h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share