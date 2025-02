Empreendimentos do Vivapark Porto Belo alcançam mais de 90% de vendas Arquitetura de experiência e urbanismo que prioriza qualidade de vida impulsionam vendas de apartamentos no Vivapark Porto Belo; valorização... ND Mais|Do R7 14/02/2025 - 17h07 (Atualizado em 14/02/2025 - 17h07 ) twitter

Os primeiros edifícios do Vivapark Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, os icônicos Vista Jardins, Vértice e Voz- ultrapassaram a marca de 90% das unidades vendidas, consolidando o sucesso comercial do primeiro bairro parque do Brasil em incorporações.

