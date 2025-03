Emprego em Joinville: empresa abre 100 novas vagas imediatas com salários até R$ 8 mil Vagas de emprego em Joinville incluem benefícios como plano de saúde, vale alimentação e outros ND Mais|Do R7 05/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 05/03/2025 - 14h06 ) twitter

Mais de 100 novas vagas de emprego em Joinville foram anunciadas pela Novalogic, do setor de infraestrutura crítica e data center. As oportunidades incluem diversas áreas, desde funções operacionais até cargos de liderança. Algumas das vagas possuem faixa salarial de até R$ 8 mil.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como se candidatar e as oportunidades disponíveis!

