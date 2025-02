Empresa de aço fatura R$ 85 milhões e planeja expansão em SC Filial localizada em Joinville produziu 8.006 toneladas de produtos no último ano ND Mais|Do R7 19/02/2025 - 09h26 (Atualizado em 19/02/2025 - 09h26 ) twitter

O Grupo Açotubo, um dos principais distribuidores de aço na América Latina, já alcançou R$ 85 milhões em faturamento na unidade de Joinville. Com dois anos de atuação no Norte catarinense, a filial já projeta expansão de atuação para Chapecó e Joaçaba.

