Empresa de radares terá que devolver quase R$ 1 mi por irregularidades em SC, determina TCE Valor deverá ser restituído pela empresa de radares e por gestores públicos de Jaraguá do Sul após Tribunal de Contas apontar para... ND Mais|Do R7 12/04/2025 - 23h25 (Atualizado em 12/04/2025 - 23h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Sistema de Fiscalização Eletrônica de Jaraguá do Sul passou por irregularidades no processo licitatório e na execução dos contratos, concluiu o TCE/SC (Tribunal de Contas de Santa Catarina) após analisar uma auditoria realizada em 2017. O diretor de Trânsito jaraguaense à época, bem como o secretário de Planejamento e Urbanismo e a empresa de radares contratada pelo município em 2017, deverão restituir R$ 837,4 mil aos cofres públicos pelo pagamento em duplicidade por equipamentos de fiscalização de trânsito. Segundo o TCE, os pagamentos já haviam sido feitos para os mesmos equipamentos em contratos anteriores.

Saiba mais sobre as irregularidades e as consequências para os envolvidos consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Homem que atirou no rosto da esposa e ameaçou o filho dela é condenado a 9 anos de prisão em SC

Fraudes no Pix disparam acima de 390 mil por mês em 2024, afirma BC

Clima bom? Confira a previsão do tempo no Sul de SC neste fim de semana