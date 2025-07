Empresa de SC é investigada por pirataria e sonegação de R$ 13 milhões Polícia Civil apreendeu 19 mil produtos em esquema de pirataria e sonegação em Brusque ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 08h17 (Atualizado em 25/07/2025 - 08h17 ) twitter

Uma operação da Polícia Civil de Santa Catarina desmontou, nesta quinta-feira (24), um esquema de pirataria que abastecia o estado com roupas e perfumes falsificados. A ação, coordenada pela DCAC/DEIC (Delegacia de Investigação de Crimes Ambientais e Contra as Relações de Consumo), resultou na apreensão de cerca de 19 mil peças contrafeitas, com valor estimado em mais de R$ 1,5 milhão.

