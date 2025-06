Empresa de SC vai investir R$ 670 milhões em fábrica na Índia Nova unidade da Embraco, de Joinville, terá 55 mil m² e deve gerar até mil empregos diretos no estado de Maharashtra ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 20h16 (Atualizado em 04/06/2025 - 20h16 ) twitter

A Embraco, multinacional de compressores com sede em Joinville (SC), vai começar a produzir na Índia. A nova fábrica será instalada em Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), no estado de Maharashtra, e deve entrar em operação no segundo semestre de 2026.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este investimento significativo e suas implicações no mercado indiano.

