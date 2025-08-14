Empresa é suspensa pelo IMA suspeita de liberar substância em rio e afetar abastecimento em SC
O abastecimento em Guaramirim foi parcialmente retomado e equipes realizam limpeza emergencial no rio Itapocuzinho
O abastecimento de água em Guaramirim, interrompido por contaminação no rio Itapocuzinho, no Norte catarinense, foi 80% normalizado. Na tarde dessa terça-feira (12), o IMA (Instituto do Meio Ambiente) suspendeu temporariamente as atividades empresa de Jaraguá do Sul, suspeita de causar o problema.
