Empresa é suspensa pelo IMA suspeita de liberar substância em rio e afetar abastecimento em SC O abastecimento em Guaramirim foi parcialmente retomado e equipes realizam limpeza emergencial no rio Itapocuzinho ND Mais|Do R7 13/08/2025 - 23h37 (Atualizado em 13/08/2025 - 23h37 )

O abastecimento de água em Guaramirim, interrompido por contaminação no rio Itapocuzinho, no Norte catarinense, foi 80% normalizado. Na tarde dessa terça-feira (12), o IMA (Instituto do Meio Ambiente) suspendeu temporariamente as atividades empresa de Jaraguá do Sul, suspeita de causar o problema.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a situação e as medidas adotadas.

