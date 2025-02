Empresa que fará estudo de ponte entre cidades de SC é definida Ponte pode ser ligação entre Joinville e São Francisco do Sul e uma alternativa ao ferry boat ND Mais|Do R7 19/02/2025 - 17h26 (Atualizado em 19/02/2025 - 17h26 ) twitter

Foi definida nesta terça-feira (18) a empresa que fará o estudo sobre a ponte que pode ligar as cidades de Joinville e São Francisco do Sul, no Norte de Santa Catarina, e se tornar uma alternativa ao ferry boat que opera entre a Vigorelli e Vila da Glória.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

