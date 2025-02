Empresa revende para consumo 800 toneladas de carnes que ficaram submersas em enchentes no RS Quatro pessoas foram presas por participação no esquema que revendeu cerca de 800 toneladas do alimento, que estava impróprio para... ND Mais|Do R7 22/01/2025 - 21h07 (Atualizado em 22/01/2025 - 21h07 ) twitter

Uma operação da Polícia Civil descobriu um esquema que fez empresários lucrarem com a revenda de carnes que ficaram submersas durante as enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo a investigação, o insumo foi revendido a um frigorífico de Três Rios, no Rio de Janeiro, para ser transformado em ração, mas a carne acabou sendo revendida para consumidores.

Saiba mais sobre essa grave situação e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

