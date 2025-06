Empresa tem 10 dias para explicar a queda de balão em Praia Grande, estabelece MPSC Acidente matou oito pessoas no último sábado (21); órgãos de segurança apuram circunstâncias ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 04h15 (Atualizado em 24/06/2025 - 04h15 ) twitter

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) instaurou um inquérito civil para apurar as causas da queda de balão em Praia Grande, tragédia que causou a morte de oito pessoas e deixou outras 13 feridas. A empresa responsável tem dez dias úteis para prestar informações e esclarecer as circunstâncias do acidente.

Saiba mais sobre essa tragédia e as investigações em andamento consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

