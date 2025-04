Empresa terá que indenizar vaqueiro que caiu do cavalo, decide TST O vaqueiro foi atingido por uma vaca e fraturou o braço esquerdo ND Mais|Do R7 11/04/2025 - 23h05 (Atualizado em 11/04/2025 - 23h05 ) twitter

A 2ª Turma do TST (Tribunal Superior do Trabalho) manteve a decisão que condenou uma empresa a pagar R$ 20 mil para um vaqueiro que caiu do cavalo e fraturou o braço esquerdo durante o manejo do gado.

Saiba mais sobre essa decisão impactante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

