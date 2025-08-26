Empresária de SC lança apartamento temático para ver ‘olhinhos brilhando’ em experiência mágica Hospedagem inspirada no universo do Super Mário entrou em operação em Blumenau no mês de junho ND Mais|Do R7 26/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 26/08/2025 - 20h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Inspirada nas experiências imersivas da Disney, a empresária Gabriele Elene da Silva, de 36 anos, lançou um apartamento temático do Super Mário em Blumenau, no mês de junho. Com pouco mais de dois meses de operação, ela compartilhou os detalhes e a história por trás do negócio em entrevista ao ND Mais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os encantos desse projeto incrível!

Leia Mais em ND Mais:

‘Pontal de areia’: a curiosa história por trás do nome de cidade em SC que faz aniversário

Cidade escondida de SC recebe megainvestimento com condomínio de luxo cercado por natureza

Júri em SC vai decidir caso da mulher que congelou corpo do marido