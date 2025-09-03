Empresária fake é condenada por aplicar golpe milionário com empresa fantasma em SC Mulher de São Bento do Sul é condenada a quase cinco anos por fraude tributária envolvendo créditos indevidos de ICMS ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 04h56 (Atualizado em 03/09/2025 - 04h56 ) twitter

ND Mais

Uma empresária de São Bento do Sul foi condenada por fraude tributária que gerou prejuízo de quase R$ 2,8 milhões aos cofres de Santa Catarina. Ela atuou na simulação de operações comerciais, beneficiando outras empresas com créditos indevidos de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

Para saber mais sobre este caso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

