Empresária fake é condenada por aplicar golpe milionário com empresa fantasma em SC

Mulher de São Bento do Sul é condenada a quase cinco anos por fraude tributária envolvendo créditos indevidos de ICMS

ND Mais

Uma empresária de São Bento do Sul foi condenada por fraude tributária que gerou prejuízo de quase R$ 2,8 milhões aos cofres de Santa Catarina. Ela atuou na simulação de operações comerciais, beneficiando outras empresas com créditos indevidos de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

