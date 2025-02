Empresário de SC é investigado por golpe de energia solar; dinheiro e carro de luxo apreendidos Além do bloqueio superior a R$ 500 mil, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao investigado nesta... ND Mais|Do R7 04/02/2025 - 13h07 (Atualizado em 04/02/2025 - 13h07 ) twitter

Um empresário catarinense é alvo de investigação por suspeita de estelionato na venda de sistemas fotovoltáicos. Segundo a polícia civil, há suspeita de que ele tenha aplicado o golpe de energia solar em diversas vítimas da Grande Florianópolis. Nesta terça-feira (4), foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao suspeito.

Saiba mais sobre essa investigação e os detalhes do golpe consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

