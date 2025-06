Empresário de SC tem apartamento destruído em incêndio em arranha-céu de Dubai Fogo começou no andar abaixo do apartamento de empresário catarinense e retornou na noite deste sábado (14) ND Mais|Do R7 15/06/2025 - 10h56 (Atualizado em 15/06/2025 - 10h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O empresário catarinense Junior Rios, de 37 anos, teve um apartamento completamente destruído no incêndio que atingiu a Tiger Tower, arranha-céu residencial em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O fogo começou na noite de sexta-feira (13), no 60º andar do prédio, um abaixo da unidade do brasileiro.

Para saber mais sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Resultado da Quina 6756, 14/06: confira os números sorteados

Resultado da Lotofácil n° 3418 de hoje, 14/06: confira os números

Grave acidente mata motorista e deixa outras cinco pessoas feridas na Serra catarinense