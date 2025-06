Empresário é rendido por ladrões armados em Criciúma; carro e R$ 6 mil são levados Crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (17), no bairro Universitário ND Mais|Do R7 17/06/2025 - 21h36 (Atualizado em 17/06/2025 - 21h36 ) twitter

Um empresário de 51 anos foi vítima de um assalto em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. Ladrões armados renderam o homem no início da madrugada desta terça-feira (17), no bairro Universitário, e fugiram com o carro dele e cerca de R$ 6 mil em dinheiro.

