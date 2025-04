Empresário espanhol perde R$ 287 mi em sequestro com policiais e viatura falsa em SP Após cinco dias em cativeiro, o empresário espanhol escapou das algemas ao dopar o sequestrador com tranquilizante na bebida ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 16h07 (Atualizado em 01/04/2025 - 16h07 ) twitter

O sequestro do empresário espanhol Rodrigo Perez Aristizabal, de 25 anos, na região metropolitana de São Paulo, terminou com a prisão de dois policiais. A vítima escapou no último sábado (29), após passar cinco dias em cativeiro. O caso é investigado pela Divisão Antissequestro do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas).

Saiba mais sobre essa história impressionante e os detalhes do sequestro no nosso parceiro ND Mais.

