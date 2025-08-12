Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Empresário fitness morre após sofrer infarto dias antes do aniversário em Itajaí

Valmir Iaginski, mais conhecido como Toco, completaria 58 anos nesta quinta-feira (14)

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Um empresário fitness morreu de infarto em Itajaí, no Litoral Norte catarinense. Valmir Iaginski, de 57 anos, era proprietário da Academia do Toco, no bairro São Vicente, e faleceu no último sábado (9). Toco era conhecido no meio da cidade e atuava no ramo há mais de uma década.

Saiba mais sobre essa triste notícia e as circunstâncias que cercam a morte de Valmir Iaginski consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.