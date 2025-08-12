Empresário fitness morre após sofrer infarto dias antes do aniversário em Itajaí
Valmir Iaginski, mais conhecido como Toco, completaria 58 anos nesta quinta-feira (14)
Um empresário fitness morreu de infarto em Itajaí, no Litoral Norte catarinense. Valmir Iaginski, de 57 anos, era proprietário da Academia do Toco, no bairro São Vicente, e faleceu no último sábado (9). Toco era conhecido no meio da cidade e atuava no ramo há mais de uma década.
Saiba mais sobre essa triste notícia e as circunstâncias que cercam a morte de Valmir Iaginski
