Empresário foi deixado vivo em buraco em Interlagos e morreu por asfixia, diz laudo Adalberto estava desaparecido desde a noite de sexta-feira (30) e foi encontrado morto em Interlagos apenas na manhã de terça-feira... ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O empresário Adalberto Amarílio dos Santos Junior, de 35 anos, encontrado morto em um buraco no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, pode ter morrido de compressão torácica e asfixia, segundo um laudo preliminar da perícia. Adalberto estava desaparecido desde a noite de sexta-feira (30), após participar de um evento de motocross no local, e foi encontrado apenas na manhã da última terça-feira (3), em uma área de obras nos fundos do autódromo.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

ExpoSuper 2025: inscrições abertas para o maior evento de negócios de Santa Catarina

Polícia Civil deflagra operação contra o crime organizado em Criciúma

Cidades de SC decretam emergência após temporal de granizo deixar rastros de destruição