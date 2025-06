Empresário morto em Interlagos sofreu asfixia lenta e ‘morte agonizante’, aponta laudo pericial Lesões indicam que Adalberto pode ter desmaiado ao tentar respirar antes de morrer no buraco ND Mais|Do R7 19/06/2025 - 23h16 (Atualizado em 19/06/2025 - 23h16 ) twitter

A investigação sobre o caso do empresário morto em Interlagos ganhou novos desdobramentos após uma coletiva de imprensa com a Polícia Civil de São Paulo, realizada na quarta-feira (18). O laudo pericial concluiu que o empresário Adalberto Amarilio dos Santos Júnior, de 36 anos, teve uma morte violenta por asfixia. Ele foi encontrado sem vida em um buraco estreito, dentro de uma área de obras do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, em 3 de junho.

