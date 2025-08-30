Empresário que abusou de crianças em SC ‘se dizia pai das meninas’ Segundo a Polícia Civil, as irmãs sofreram os abusos de forma reiterada em Itajaí ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 22h37 (Atualizado em 29/08/2025 - 22h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Polícia Civil deu mais detalhes do caso do homem que abusou de crianças em Itajaí. O cumprimento do mandado de prisão contra Fabiano Nilson Alexandria, de 50 anos, foi realizado por policiais civis na noite desta quarta-feira (27). Fabiano era proprietário de uma empresa que alugava brinquedos para festas infantis. Ele foi condenado a uma pena de 46 anos e oito meses de prisão.

Saiba mais sobre esse caso chocante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Aeroporto de Blumenau poderá receber aviões maiores após ampliação

Estádios de futebol em Santa Catarina adotam medida inédita para proteger mulheres: ‘Não é Não’

Temporais chegam com frente fria nesta sexta-feira (29); veja estados em alerta