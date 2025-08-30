Logo R7.com
Empresário que abusou de crianças em SC ‘se dizia pai das meninas’

Segundo a Polícia Civil, as irmãs sofreram os abusos de forma reiterada em Itajaí

ND Mais|Do R7

A Polícia Civil deu mais detalhes do caso do homem que abusou de crianças em Itajaí. O cumprimento do mandado de prisão contra Fabiano Nilson Alexandria, de 50 anos, foi realizado por policiais civis na noite desta quarta-feira (27). Fabiano era proprietário de uma empresa que alugava brinquedos para festas infantis. Ele foi condenado a uma pena de 46 anos e oito meses de prisão.

