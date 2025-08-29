Empresário que alugava brinquedos infantis em Itajaí é preso por abusar de três meninas Irmãs foram abusadas pelo autor preso na casa da namorada em São Francisco do Sul ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 03h37 (Atualizado em 29/08/2025 - 03h37 ) twitter

Um homem condenado por abusar sexualmente de três meninas em Itajaí foi preso. O mandado de prisão foi cumprido na noite desta quarta-feira (27), por volta das 19h. Fabiano Nilson Alexandria, de 50 anos, foi capturado por policiais civis em São Francisco do Sul.

