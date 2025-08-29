Empresário que alugava brinquedos infantis em Itajaí é preso por abusar de três meninas
Irmãs foram abusadas pelo autor preso na casa da namorada em São Francisco do Sul
Um homem condenado por abusar sexualmente de três meninas em Itajaí foi preso. O mandado de prisão foi cumprido na noite desta quarta-feira (27), por volta das 19h. Fabiano Nilson Alexandria, de 50 anos, foi capturado por policiais civis em São Francisco do Sul.
