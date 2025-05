Empresário que morreu em acidente na BR-376 estava caminho de pescaria com amigo ex-vereador Roberto Dirceu Pampu conduzia uma caminhonete Chevrolet S10, que foi atingida na traseira por um caminhão em Guaratuba ND Mais|Do R7 01/05/2025 - 04h59 (Atualizado em 01/05/2025 - 04h59 ) twitter

O empresário Roberto Dirceu Pampu, de 64 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (30) após um acidente na BR-376, em Guaratuba (PR), no sentido Santa Catarina. Ele conduzia uma caminhonete Chevrolet S10, atingida na traseira por um caminhão que transportava suplementos alimentares.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente e as repercussões na comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

