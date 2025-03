Empresários articulam implantação de Inteligência Artificial em câmeras de rua de Florianópolis Proposta apresentada pela CDL Florianópolis tem o objetivo de, por meio da Inteligência Artificial em câmeras de monitoramento, mapear... ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 10h25 (Atualizado em 28/03/2025 - 10h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com reclamações que envolvem conflitos com pessoas em situação de rua, perturbação do silêncio e uso de vagas indevidas como estacionamento cada vez mais frequentes, a integração da Inteligência Artificial às câmeras de monitoramento instaladas no Centro da cidade pode contribuir na identificação de casos. O projeto é uma iniciativa da CDL Florianópolis (Câmara de Dirigentes Lojistas) e já foi apresentado às forças de segurança, incluindo a Guarda Municipal de Florianópolis e a Polícia Militar de Santa Catarina.

Saiba mais sobre como a tecnologia pode transformar a segurança pública em Florianópolis, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Empréstimo consignado CLT: veja quais bancos ofertam e como solicitar a nova modalidade

O que é hipertrofia no coração, condição de Ricardo Godói apontada em laudo pericial

Sebrae inaugura nova sede em Criciúma para impulsionar negócios e inovação