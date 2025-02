Empresários pedem união para fortalecer o Aeroporto de Jaguaruna: ‘Voem por aqui’ Durante reunião na SPAF, empresários e lideranças do Sul catarinense abordaram a concessão do terminal e as negociações com companhias... ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 17h28 (Atualizado em 07/02/2025 - 17h28 ) twitter

Lideranças do Sul de Santa Catarina se reuniram, na tarde de quinta-feira (6), com o secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias do Estado, Beto Martins, para discutir sobre o futuro do aeroporto de Jaguaruna.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante reunião!

