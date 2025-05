Empresas de outros estados suspeitas de aplicarem golpe do boleto são investigadas em SC MPSC apura as práticas comerciais abusivas de quatro empresas, que realizavam cobranças indevidas em Jaraguá do Sul ND Mais|Do R7 16/05/2025 - 00h03 (Atualizado em 16/05/2025 - 00h03 ) twitter

As empresas STPN, TS Host, Colloca e ITEV são suspeitas de emitirem boleto referente a serviços não solicitados e não prestados a consumidores de Jaraguá do Sul, no Norte catarinense. As práticas abusivas são investigadas pelo MPSC (Ministério Público de Santa Catarina).

Para saber mais sobre essa investigação e as denúncias, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

