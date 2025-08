Encceja será neste domingo; veja horários, regras e o que levar para a prova Mais de 744 mil candidatos fazem o exame e buscam certificação dos ensinos fundamental e médio ND Mais|Do R7 03/08/2025 - 01h57 (Atualizado em 03/08/2025 - 01h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

As provas do Encceja 2025, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, serão aplicadas neste domingo (3). Mais de 744 mil candidatos devem ficar atentos aos detalhes para não correr o risco de perder o exame.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações necessárias!

Leia Mais em ND Mais:

Aos 80, Zequinha é símbolo da pesca em SC e emociona: ‘Nunca soube fazer outra coisa’

Defesa Civil emite aviso para temporais e quedas de granizo para ao menos 5 regiões de SC

Na Money Week, Paulo Guedes analisa geopolítica e o tarifaço de Trump: ‘Desordem mundial’