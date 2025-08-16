Logo R7.com
Encenação de mal súbito leva mulher a perder R$ 35 mil no Litoral Norte de SC

Mulher foi levada a banco para sacar dinheiro e continuou sendo forçada e ameaçada em Porto Belo; suspeitos são presos em operação...

ND Mais|Do R7

Uma mulher de 66 anos foi vítima de um golpe, iniciado com uma encenação de mal súbito, em Porto Belo, Litoral Norte de Santa Catarina. Ela teria sido ameaçada e forçada a pagar R$ 35 mil a dois homens nesta terça-feira (12).

