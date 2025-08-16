Encenação de mal súbito leva mulher a perder R$ 35 mil no Litoral Norte de SC
Mulher foi levada a banco para sacar dinheiro e continuou sendo forçada e ameaçada em Porto Belo; suspeitos são presos em operação...
Uma mulher de 66 anos foi vítima de um golpe, iniciado com uma encenação de mal súbito, em Porto Belo, Litoral Norte de Santa Catarina. Ela teria sido ameaçada e forçada a pagar R$ 35 mil a dois homens nesta terça-feira (12).
