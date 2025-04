Encontro dos Amigos encerra as comemorações do aniversário de Itapema Aniversário de Itapema foi na segunda-feira (21), mas programação segue neste fim de semana ND Mais|Do R7 26/04/2025 - 21h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 21h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

As comemorações do aniversário de Itapema, no Litoral Norte catarinense, chegam ao fim neste final de semana com o tradicional Encontro dos Amigos e a programação especial da Páscoa. A cidade completou 63 anos na última segunda-feira (21).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa celebração!

Leia Mais em ND Mais:

JEC Futsal enfrenta o Cruzeiro na segunda rodada da Liga Nacional

Oito perguntas e respostas sobre caso chocante de empresária morta em SC

Menino com leucemia usa vídeos para mostrar rotina de superação e inspirar seguidores em SC